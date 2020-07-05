Сергей РЕБРОВ: «Рад, что помог Ференцварошу завоевать два чемпионства»

Украинский тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал завоевание золотых медалей чемпионата Венгрии по футболу.
– На днях вы получили награду «Тренер года» в Венгрии. Для вас это стало неожиданностью?
– Даже не знаю. Но не придаю этому какое-то огромное значение. Думаю, это нормальная ситуация. Я проделал определенную работу. Наверное, в этом и признание моих достижений.
– Вы стали в Венгрии первым иностранцем, которому удалось дважды выиграть чемпионат Венгрии. Какие-то особые эмоции испытываете?
– Всегда испытываешь положительные эмоции, когда твоя работа и работа всей команды дает результат. Я никогда не слежу за статистикой и не знаю, кто выигрывал раньше. Но «Ференцварош» — это действительно народная команда, у которой очень много болельщиков. И я рад, что своей работой помог команде завоевать два чемпионства подряд.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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