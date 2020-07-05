Арбитр Виталий Романов стал новым рекордсменом УПЛ

В матче «Динамо» - «Шахтер» (2:3) арбитр из Днепра Виталий Романов 25-й раз в своей судейской карьере удалил игрока хозяев в чемпионатах Украины. Тем самым он стал новым рекордсменом УПЛ, обойдя одессита Виталия Годуляна, чье достижение держалось с 2013 года.
К слову, среди 10 самых строгих к хозяевам арбитров только Романов и харьковчанин Анатолий Абдула чаще удаляли футболистов принимающей стороны, нежели гостей.
Арбитры, чаще других удалявшие игроков хозяев в УПЛ
|
|
Арбитр
|
Город
|
Уд.
|
1.
|
Виталий РОМАНОВ
|
Днепр
|
25
|
2.
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
Одесса
|
24
|
3.
|
Евгений АРАНОВСКИЙ
|
Киев
|
22
|
4.
|
Игорь ИЩЕНКО
|
Хмельницкий/Киев
|
21
|
5.
|
Сергей БОЙКО
|
Киевская обл.
|
19
|
6.
|
Анатолий ЖОСАН
|
Херсон
|
16
|
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
Симферополь
|
16
|
|
Виктор ШВЕЦОВ
|
Одесса
|
16
|
9.
|
Александр ДЕРДО
|
Черноморск
|
14
|
10.
|
Анатолий АБДУЛА
|
Харьков
|
13
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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