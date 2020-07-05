Арбитр Виталий Романов стал новым рекордсменом УПЛ

В матче «Динамо» - «Шахтер» (2:3) арбитр из Днепра Виталий Романов 25-й раз в своей судейской карьере удалил игрока хозяев в чемпионатах Украины. Тем самым он стал новым рекордсменом УПЛ, обойдя одессита Виталия Годуляна, чье достижение держалось с 2013 года.

К слову, среди 10 самых строгих к хозяевам арбитров только Романов и харьковчанин Анатолий Абдула чаще удаляли футболистов принимающей стороны, нежели гостей.

Арбитры, чаще других удалявшие игроков хозяев в УПЛ