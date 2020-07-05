Арбитр Виталий Романов стал новым рекордсменом УПЛ

Арбитр из Днепра 25-й раз отправил в раздевалку игрока хозяев

  • 05.07.2020 16:14
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  • 1 комментарий
Арбитр Виталий Романов стал новым рекордсменом УПЛ
© ФК Шахтер

В матче «Динамо» - «Шахтер» (2:3) арбитр из Днепра Виталий Романов 25-й раз в своей судейской карьере удалил игрока хозяев в чемпионатах Украины. Тем самым он стал новым рекордсменом УПЛ, обойдя одессита Виталия Годуляна, чье достижение держалось с 2013 года.

К слову, среди 10 самых строгих к хозяевам арбитров только Романов и харьковчанин Анатолий Абдула чаще удаляли футболистов принимающей стороны, нежели гостей.

Арбитры, чаще других удалявшие игроков хозяев в УПЛ

 

Арбитр

Город

Уд.

1.

Виталий РОМАНОВ

Днепр

25

2.

Виталий ГОДУЛЯН

Одесса

24

3.

Евгений АРАНОВСКИЙ

Киев

22

4.

Игорь ИЩЕНКО

Хмельницкий/Киев

21

5.

Сергей БОЙКО

Киевская обл.

19

6.

Анатолий ЖОСАН

Херсон

16

 

Василий МЕЛЬНИЧУК

Симферополь

16

 

Виктор ШВЕЦОВ

Одесса

16

9.

Александр ДЕРДО

Черноморск

14

10.

Анатолий АБДУЛА

Харьков

13
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Николай Власов
      Николай Власов, 05.07.2020 16:20
    0
    ГЛАВНОЕ УДАЛЯТЬ ЗА ДЕЛО ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ А НЕ ВЫБОРОЧНО НЕ СМОТРЯ НА РИГАЛИИ ИГРАЮШИХ КОМАНД
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 05.07.2020 16:20
    0
    ГЛАВНОЕ УДАЛЯТЬ ЗА ДЕЛО ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ А НЕ ВЫБОРОЧНО НЕ СМОТРЯ НА РИГАЛИИ ИГРАЮШИХ КОМАНД
    Ссылка
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