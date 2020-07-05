КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду понадобилось 43 попытки, чтобы забить со штрафного

Бомбардир «Ювентуса» отличился в ворота «Торино»

  • 05.07.2020 16:21
  • 1193 просмотра
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду понадобилось 43 попытки, чтобы забить со штрафного
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 35-летним португальским бомбардиром «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В поединке 30-го тура Серии А Роналду отметился забитым голом в ворота «Торино». Это первый гол Криштиану со штрафного в футболке «Ювентуса». Роналду забил с 43-й попытки.

«Для этого понадобилось 43 попытки, но Роналду все-таки забил свой первый гол со штрафного за «Ювентус»!», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Predator
    online
      Predator, 05.07.2020 16:55
    -1
    Учись у великого Месси сынок
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