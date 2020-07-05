КАРИКАТУРА ДНЯ. Роналду понадобилось 43 попытки, чтобы забить со штрафного

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 35-летним португальским бомбардиром «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В поединке 30-го тура Серии А Роналду отметился забитым голом в ворота «Торино». Это первый гол Криштиану со штрафного в футболке «Ювентуса». Роналду забил с 43-й попытки.

«Для этого понадобилось 43 попытки, но Роналду все-таки забил свой первый гол со штрафного за «Ювентус»!», — прокомментировал Момани свою работу.