Луиш КАШТРУ: «Герои большого масштаба»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поздравил «горняков» с победой над киевским «Динамо» (3:2) в матче 29-го тура УПЛ.
«Герои большого масштаба! Поздравляю семью «Шахтера»!», — написал Каштру в Instagram.
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Источник — Instagram
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