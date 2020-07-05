Фигейренсе разорвал контракт с бывшим форвардом Карпат

Бразильский «Фигейренсе» в одностороннем порядке расторг контракт с 21-летним форвардом Жоао Диого Дженнингсом.
Причины, по которым трудовой договор был прекращен досрочно, сторонами не раскрываются.
Напомним, ряды «Карпат» Жоао Диого Дженнингс покинул в феврале нынешнего года. Львовский клуб вернул его обратно в «Фигейренсе», у которого ранее арендовал игрока.
После возвращения из Украины форвард провел лишь 3 матча в чемпионате штата за «Фигейренсе», не отличившись результативными действиями.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.