Фигейренсе разорвал контракт с бывшим форвардом Карпат

Бразильский «Фигейренсе» в одностороннем порядке расторг контракт с 21-летним форвардом Жоао Диого Дженнингсом.

Причины, по которым трудовой договор был прекращен досрочно, сторонами не раскрываются.

Напомним, ряды «Карпат» Жоао Диого Дженнингс покинул в феврале нынешнего года. Львовский клуб вернул его обратно в «Фигейренсе», у которого ранее арендовал игрока.

После возвращения из Украины форвард провел лишь 3 матча в чемпионате штата за «Фигейренсе», не отличившись результативными действиями.