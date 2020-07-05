Динамо пропустило во всех матчах второго этапа УПЛ

В матче с «Шахтером» (2:3) киевское «Динамо» продлило несколько своих серий в рамках чемпионата Украины.

Отличившись дважды после перерыва, «бело-синие» продлили свою голевую серию до 14 матчей (32 забитых мяча). Последний раз подопечные Алексея Михайличенко не забивали в национальном первенстве 24 ноября 2019-го, когда в 14-м туре уступили на выезде «Шахтеру» (0:1).

В то же время серия «Динамо» с пропущенными мячами насчитывает уже 8 игр (14 голов в ворота «бело-синих»). Последней командой, которая ушла с поля, не забив в ворота киевлян, стал 3 марта «Колос» из Ковалевки в поединке 21-го тура (2:0).

Отметим, что после 29-ти туров разница забитых и пропущенных мячей «Динамо» – 60:30. В среднем киевляне забивают 2,07 гола и пропускают 1,03 мяча за игру.