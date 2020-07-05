Игроки Динамо заработали 60-ю красную карточку в УПЛ

Удаление Йосипа Пиварича в матче с «Шахтером» (2:3) стало 60-м для игроков «Динамо» в чемпионатах Украины, в том числе 20-м для динамовских легионеров из дальнего зарубежья.
40 раз красный «свет» загорался перед киевлянами в гостях, 20 - дома. Наказывались бело-синие в поединках с 19 клубами элитного дивизиона. Чаще всего в играх с «Шахтером» - 12 раз, «Арсеналом», «Металлистом», «Таврией» - по 5 и «Карпатами» - 4. Наибольшее количество красных карточек «нахватали» Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук - по 3.
Юбилейные удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Уд.
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-е
|
19.06.1995
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Торпедо (г)
|
57' (1:0)
|
1:1
|
10-е
|
12.07.2005
|
Максим ШАЦКИХ
|
Арсенал (г)
|
45' (1:0)
|
2:0
|
20-е
|
03.10.2010
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Шахтер (г)
|
89' (0:1)
|
0:2
|
30-е
|
19.05.2013
|
Сергей СИДОРЧУК
|
Таврия (г)
|
90+6' (2:4)
|
2:4
|
40-е
|
16.10.2015
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Шахтер (д)
|
89' (0:3)
|
0:3
|
50-е
|
03.04.2019
|
Тамаш КАДАР
|
Заря (г)
|
53' (0:1)
|
3:2
|
60-е
|
04.07.2020
|
Йосип ПИВАРИЧ
|
Шахтер (д)
|
90+1' (2:3)
|
2:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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