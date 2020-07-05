Игроки Динамо заработали 60-ю красную карточку в УПЛ

20-й раз в рядах киевлян проштрафился легионер из дальнего зарубежья

  • 05.07.2020 15:09
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Игроки Динамо заработали 60-ю красную карточку в УПЛ
© ФК Динамо

Удаление Йосипа Пиварича в матче с «Шахтером» (2:3) стало 60-м для игроков «Динамо» в чемпионатах Украины, в том числе 20-м для динамовских легионеров из дальнего зарубежья.

40 раз красный «свет» загорался перед киевлянами в гостях, 20 - дома. Наказывались бело-синие в поединках с 19 клубами элитного дивизиона. Чаще всего в играх с «Шахтером» - 12 раз, «Арсеналом», «Металлистом», «Таврией»  - по 5 и «Карпатами» - 4. Наибольшее количество красных карточек «нахватали» Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук - по 3.

Юбилейные удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины

Уд.

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-е

19.06.1995

Александр ШОВКОВСКИЙ

Торпедо (г)

57' (1:0)

1:1

10-е

12.07.2005

Максим ШАЦКИХ

Арсенал (г)

45' (1:0)

2:0

20-е

03.10.2010

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Шахтер (г)

89' (0:1)

0:2

30-е

19.05.2013

Сергей СИДОРЧУК

Таврия (г)

90+6' (2:4)

2:4

40-е

16.10.2015

Дерлис ГОНСАЛЕС

Шахтер (д)

89' (0:3)

0:3

50-е

03.04.2019

Тамаш КАДАР

Заря (г)

53' (0:1)

3:2

60-е

04.07.2020

Йосип ПИВАРИЧ

Шахтер (д)

90+1' (2:3)

2:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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