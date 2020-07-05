Игроки Динамо заработали 60-ю красную карточку в УПЛ

Удаление Йосипа Пиварича в матче с «Шахтером» (2:3) стало 60-м для игроков «Динамо» в чемпионатах Украины, в том числе 20-м для динамовских легионеров из дальнего зарубежья.

40 раз красный «свет» загорался перед киевлянами в гостях, 20 - дома. Наказывались бело-синие в поединках с 19 клубами элитного дивизиона. Чаще всего в играх с «Шахтером» - 12 раз, «Арсеналом», «Металлистом», «Таврией» - по 5 и «Карпатами» - 4. Наибольшее количество красных карточек «нахватали» Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук - по 3.

Юбилейные удаления игроков «Динамо» в чемпионатах Украины