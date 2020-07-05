Сергей РЕБРОВ: «Гол в ворота Челси добавит Ярмоленко уверенности»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мнением о 30-летнем украинском вингере «Вест Хэма» Андрее Ярмоленко.

– Андрей Ярмоленко блеснул за «Вест Хэм», забив победный гол в ворота «Челси». Андрея еще рано списывать со счетов в чемпионате Англии? Он вернет свою былую форму после травмы?

– Я рад, что Андрей восстановился после травмы. Надеюсь, после этого гола тренер будет больше доверять ему. Мне всегда нравилось работать с Ярмоленко. Он очень порядочный парень, всегда переживает за команду. У него хороший уровень. Я надеюсь, после гола в ворота «Челси» Андрей будет получать больше игрового времени и будет всех нас радовать.

– Вы играли в Англии. Чтобы добиться там успеха, что нужно сделать?

– Работать над собой. Другого пути нет. И это в любой команде. В такой хорошей команде, чтобы попасть в состав, нужно много работать. В «Вест Хэме» большая конкуренция. Я надеюсь, после гола в ворота «Челси» у Андрея прибавится уверенности, а у тренера появится доверие к футболисту.