БЕНИТО: «Будем сосредоточенными и сконцентрированными»

Футболист киевского «Динамо» призвал не забывать об опасности коронавируса

  • 05.07.2020 14:39
  • 344 просмотра
  • 5 комментариев
БЕНИТО: «Будем сосредоточенными и сконцентрированными»
© Instagram. Бенито

21-летний нигерийский форвард «Динамо» Бенито призвал своих подписчиков соблюдать меры противодействия коронавирусной болезни COVID-19.

«Давайте будем в безопасности, сосредоточенными и сконцентрированными», — написал Бенито в Instagram, поделившись фото в маске.

В активе Бенито один матч за киевское «Динамо» в УПЛ.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    novikovaian
    online
      novikovaian, 05.07.2020 15:42
    0
    CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ------ http://чоч.рф/еЁа
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.07.2020 15:17
    0
    Лобан бы их даже мячи подавать не привлёк
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:02
    -1
    Редакции сайта видимо доплачивают за то., чтобы они перепечатывали всю дичь, которую царапают в инстаграме недоразвитые футболисты
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 15:01
    0
    ihor7003, 05.07.2020 14:55
    А давайте вы будете просто играть и не пиз...ть!!!!!
    а что он не так сказал? он же не на тему футбола что-то сказал.
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 14:55
    0
    А давайте вы будете просто играть и не пиз...ть!!!!!
    Ссылка
    novikovaian
    online
      novikovaian, 05.07.2020 15:42
    0
    CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ------ http://чоч.рф/еЁа
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 05.07.2020 15:17
    0
    Лобан бы их даже мячи подавать не привлёк
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 05.07.2020 15:01
    0
    ihor7003, 05.07.2020 14:55
    А давайте вы будете просто играть и не пиз...ть!!!!!
    а что он не так сказал? он же не на тему футбола что-то сказал.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 05.07.2020 14:55
    0
    А давайте вы будете просто играть и не пиз...ть!!!!!
    Ссылка
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