БЕНИТО: «Будем сосредоточенными и сконцентрированными»

21-летний нигерийский форвард «Динамо» Бенито призвал своих подписчиков соблюдать меры противодействия коронавирусной болезни COVID-19.
«Давайте будем в безопасности, сосредоточенными и сконцентрированными», — написал Бенито в Instagram, поделившись фото в маске.
В активе Бенито один матч за киевское «Динамо» в УПЛ.
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Источник — Instagram
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