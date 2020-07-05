ШОВКОВСКИЙ: «Не все знают, что первыми американскими рабами были белые»

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский опубликовал в фейсбуке любопытный пост о работорговле.
«Далеко не каждый американец знает, что первыми рабами в американских колониях были... белые. С 1641 по 1652 год более 500 000 ирландцев были убиты англичанами, а еще 300 000 были проданы в рабство. Та же судьба ждала и шотландцев. В это время торговля рабами из Африки только зарождалась в колониях.
Испанские и португальские торговцы живым товаром были добрыми католиками. Они знали, что путь из Африки в американские колонии был опасен. Знали, что далеко не каждый раб доедет до Америки. И как положено добрым католикам, они в первую очередь заботились о душах потенциальных покойников. Поэтому перед погрузкой на корабли их крестили.
Согласно Библии человека можно было держать в рабстве семь лет. После этого хозяин был обязан снабдить вольноотпущенника наделом земли, жильем, инструментами и продуктами на год. И это выполнялось до определенных пор. До тех пор пока некий рабовладелец по имени Энтони Джонсон в суде добился отмены семилетнего рабства и до сих пор считается первым настоящим рабовладельцем в американских колониях.
P. S. У Энтони Джонсона, кроме того, что он считается первым настоящим рабовладельцем, была еще одна примечательная особенность. Да, он был афроамериканцем», – написал Шовковский.
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Источник — Facebook
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Так что почитал бы хоть здесь , что умные люди пишут , даун одноклеточный
Что нет клиентов чтобы дать тебе защеку в гей-баре Lift??
Ну я бы не стал так заносчиво считать ЧмоШо интеллектуалом с высоким коэффициэнтом интеллекта. Обычно это тупорылые создания умеющие только охмурять баб и постоянно желающие забухать.
Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
Так что почитал бы хоть здесь , что умные люди пишут , даун одноклеточный
Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
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