ШОВКОВСКИЙ: «Не все знают, что первыми американскими рабами были белые»

Урок истории от ассистента главного тренера сборной Украины

  • 05.07.2020 14:47
  • 1533 просмотра
  • 12 комментариев
ШОВКОВСКИЙ: «Не все знают, что первыми американскими рабами были белые»
© ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский опубликовал в фейсбуке любопытный пост о работорговле. 

«Далеко не каждый американец знает, что первыми рабами в американских колониях были... белые. С 1641 по 1652 год более 500 000 ирландцев были убиты англичанами, а еще 300 000 были проданы в рабство. Та же судьба ждала и шотландцев. В это время торговля рабами из Африки только зарождалась в колониях.

Испанские и португальские торговцы живым товаром были добрыми католиками. Они знали, что путь из Африки в американские колонии был опасен. Знали, что далеко не каждый раб доедет до Америки. И как положено добрым католикам, они в первую очередь заботились о душах потенциальных покойников. Поэтому перед погрузкой на корабли их крестили.

Согласно Библии человека можно было держать в рабстве семь лет. После этого хозяин был обязан снабдить вольноотпущенника наделом земли, жильем, инструментами и продуктами на год. И это выполнялось до определенных пор. До тех пор пока некий рабовладелец по имени Энтони Джонсон в суде добился отмены семилетнего рабства и до сих пор считается первым настоящим рабовладельцем в американских колониях.

P. S. У Энтони Джонсона, кроме того, что он считается первым настоящим рабовладельцем, была еще одна примечательная особенность. Да, он был афроамериканцем», – написал Шовковский.

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(8 голосов)

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Комментарии
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 05.07.2020 15:53
    0
    Честно? Не знал. Познавательно.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 05.07.2020 15:53
    0
    Если бы у нинешних украинских футболистов было бы хотя бы 50%, мозга как у Сани, у нас был бы топовый чемпионат уровня Италии, Испании
    Ссылка
    novikovaian
    online
      novikovaian, 05.07.2020 15:41
    0
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:36
    -2
    Suckfunny. Тебя дауна вчера так дружно обссыкали твою шерсть всем миром, что странно что ты успел обсохнуть
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:33
    -2
    jekаfunny, 05.07.2020 15:21
    Но ты в интернете ищешь только интимные фото собаки Вити Цыганкова ....
    Так что почитал бы хоть здесь , что умные люди пишут , даун одноклеточный
    Сосунковый клоун прибежал понюхать мою жопу
    Что нет клиентов чтобы дать тебе защеку в гей-баре Lift??
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    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 15:33
    +3
    Пізнавально... Але афрон1гери книжок не читають, тим більше постів від СаШО, їм легше марадерством зайнятися!...
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 05.07.2020 15:31
    +3
    Хороша лекція для теперішніх антирасистів, тому що більшість з них історію в школі не вчила.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.07.2020 15:30
    +4
    И пускай хоть какая-то тварь назовет меня белым
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:30
    -1
    Trasher311987, 05.07.2020 15:15
    Ну мозг его и ваш, это как примерно капля в пустыне Сахара.
    Я так понимаю, что имеется в виду мозг не как желеобразная масса, а как носитель интеллекта??
    Ну я бы не стал так заносчиво считать ЧмоШо интеллектуалом с высоким коэффициэнтом интеллекта. Обычно это тупорылые создания умеющие только охмурять баб и постоянно желающие забухать.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.07.2020 15:21
    -1
    Forever_young_13, 05.07.2020 15:00
    ЧмоШо забросил футбол и переключился на чтение лекций по истории
    Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
    Но ты в интернете ищешь только интимные фото собаки Вити Цыганкова ....
    Так что почитал бы хоть здесь , что умные люди пишут , даун одноклеточный
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 15:15
    +6
    Forever_young_13, 05.07.2020 15:00
    ЧмоШо забросил футбол и переключился на чтение лекций по истории
    Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
    Ну мозг его и ваш, это как примерно капля в пустыне Сахара.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 15:00
    -10
    ЧмоШо забросил футбол и переключился на чтение лекций по истории
    Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.07.2020 15:15
    +6
    Forever_young_13, 05.07.2020 15:00
    ЧмоШо забросил футбол и переключился на чтение лекций по истории
    Только всё это можно свободно прочитать в интернете и без его соплей
    Ну мозг его и ваш, это как примерно капля в пустыне Сахара.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.07.2020 15:30
    +4
    И пускай хоть какая-то тварь назовет меня белым
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 15:33
    +3
    Пізнавально... Але афрон1гери книжок не читають, тим більше постів від СаШО, їм легше марадерством зайнятися!...
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 05.07.2020 15:31
    +3
    Хороша лекція для теперішніх антирасистів, тому що більшість з них історію в школі не вчила.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 05.07.2020 15:53
    0
    Честно? Не знал. Познавательно.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 05.07.2020 15:53
    0
    Если бы у нинешних украинских футболистов было бы хотя бы 50%, мозга как у Сани, у нас был бы топовый чемпионат уровня Италии, Испании
    Ссылка
    novikovaian
    online
      novikovaian, 05.07.2020 15:41
    0
    CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ------ http://чоч.рф/еЁа
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