45-летний член тренерского штаба сборной Украины по футболу Александр Шовковский опубликовал в фейсбуке любопытный пост о работорговле.

«Далеко не каждый американец знает, что первыми рабами в американских колониях были... белые. С 1641 по 1652 год более 500 000 ирландцев были убиты англичанами, а еще 300 000 были проданы в рабство. Та же судьба ждала и шотландцев. В это время торговля рабами из Африки только зарождалась в колониях.

Испанские и португальские торговцы живым товаром были добрыми католиками. Они знали, что путь из Африки в американские колонии был опасен. Знали, что далеко не каждый раб доедет до Америки. И как положено добрым католикам, они в первую очередь заботились о душах потенциальных покойников. Поэтому перед погрузкой на корабли их крестили.

Согласно Библии человека можно было держать в рабстве семь лет. После этого хозяин был обязан снабдить вольноотпущенника наделом земли, жильем, инструментами и продуктами на год. И это выполнялось до определенных пор. До тех пор пока некий рабовладелец по имени Энтони Джонсон в суде добился отмены семилетнего рабства и до сих пор считается первым настоящим рабовладельцем в американских колониях.

P. S. У Энтони Джонсона, кроме того, что он считается первым настоящим рабовладельцем, была еще одна примечательная особенность. Да, он был афроамериканцем», – написал Шовковский.

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