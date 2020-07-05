Флик попытается удержать Алькантару в Баварии

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик попытается убедить полузащитника Тьяго Алькантару остаться в команде.

Ранее сообщалось, что испанец близок к переходу в «Ливерпуль».

«У меня всегда есть надежда. Я очень позитивно смотрю на вещи. Также я знаю, что в определенном возрасте, после того как вы играли в Ла Лиге за «Барселону» и в Бундеслиге за «Баварию», вы чувствуете необходимость в переменах.

Постараюсь приложить усилия, чтобы убедить Тьяго остаться тут. Время покажет. Впереди у «Баварии» еще Лига чемпионов. У нас много планов, в том числе и на Алькантару», - сказал Флик.

В этом сезоне Тьяго сыграл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 мяча.