Тьяго Алькантара близок к переходу в Ливерпуль

Испанец вскоре может продолжить карьеру в Англии

  • 03.07.2020 09:46
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Тьяго Алькантара близок к переходу в Ливерпуль
© Barcelona Noticias. Тьяго Алькантара

Хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара согласовал контракт с «Ливерпулем».

Как сообщает испанская пресса, английский клуб ведет переговоры с «Баварией» о трансфере.

Мюнхенцы хотят получить не менее 35 миллионов евро. «Ливерпуль» пытается сбить цену.

В этом сезоне Тьяго сыграл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 мяча. Хаверц забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 29-ти играх.

Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара отклонил новый контракт с «Баварией».

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Источник — Sport.es

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