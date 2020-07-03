Тьяго Алькантара близок к переходу в Ливерпуль

Хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара согласовал контракт с «Ливерпулем».

Как сообщает испанская пресса, английский клуб ведет переговоры с «Баварией» о трансфере.

Мюнхенцы хотят получить не менее 35 миллионов евро. «Ливерпуль» пытается сбить цену.

В этом сезоне Тьяго сыграл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 мяча. Хаверц забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 29-ти играх.

Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара отклонил новый контракт с «Баварией».