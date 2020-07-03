Тьяго Алькантара близок к переходу в Ливерпуль

Хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара согласовал контракт с «Ливерпулем».
Как сообщает испанская пресса, английский клуб ведет переговоры с «Баварией» о трансфере.
Мюнхенцы хотят получить не менее 35 миллионов евро. «Ливерпуль» пытается сбить цену.
В этом сезоне Тьяго сыграл 24 матча в чемпионате Германии и забил 3 мяча. Хаверц забил 12 голов и отдал 6 ассистов в 29-ти играх.
Ранее сообщалось, что Тьяго Алькантара отклонил новый контракт с «Баварией».
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Источник — Sport.es
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