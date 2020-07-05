Денис ФАВОРОВ: «В игре с нами Заря была сильнее, чем Динамо»

Защитник «Десны» – о борьбе за медали украинского чемпионата

  • 05.07.2020 13:12
  • 663 просмотра
  • 1 комментарий
Денис ФАВОРОВ: «В игре с нами Заря была сильнее, чем Динамо»
© ФК Десна Чернигов. Денис Фаворов

Защитник «Десны» Денис Фаворов рассказал о победе своей команды в прошлом туре над «Динамо» (3:2) и спрогнозировал борьбу за второе место в концовке чемпионата

— Если бы «Десна» потеряла очки с «Динамо» — о борьбе за второе место можно было бы забыть?
— Да. Думаю, и за третье место было бы уже тяжело бороться. Сейчас же снова в воздухе знаки вопроса насчет того, кто будет вторым и третьим. Борьба идет в каждом туре. Все соперники достойные, посмотрим, кто меньше всего растеряет свои шансы.

— «Заре» в прошлом туре «Десна» проиграла по делу?
— Наверное, да. На победу не наиграли. Быстрый гол выбил из колеи, не сумели потом переломить ход игры. Но, самое главное, что в матче с «Динамо» уже сумели реабилитироваться.

— Вы уже сыграли и с «Динамо», и с «Зарей». Кто сильнее?
— Тяжело сравнивать. Сейчас «Заря» была сильнее в игре с нами, но пару туров назад «Динамо» обыграло «Зарю». Каждый матч отдельная история. По одной игре судить и делать выводы не стоит.

— На ваш взгляд, борьба за серебро будет идти до последнего тура?
— Да. Надеюсь, все решится в последнем туре.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 05.07.2020 13:27
    0
    Даже стадо пьяных цыган с центрального жд вокзала в Киеве сыграли бы лучше дыки)) Пижоны разрисованные...)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 05.07.2020 13:27
    0
    Даже стадо пьяных цыган с центрального жд вокзала в Киеве сыграли бы лучше дыки)) Пижоны разрисованные...)
    Ссылка
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