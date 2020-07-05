В матче 30-го тура итальянской Серии A «Сассуоло» обыграло «Лечче».
Смотрите видео голов и обзор матча «Сассуоло» – «Лечче» – 4:2.
Лучшие моменты матча Сассуоло - Лечче
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерт Мюльдюр (Сассуоло).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Жереми Бога (Сассуоло).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Манкозу (Лечче).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Лучионе (Лечче).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Капуто (Сассуоло).
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Максим Гаптар, Sport.ua
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