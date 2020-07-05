Шахов не помог Лечче избежать поражения от Сассуоло

«Волки» близки к вылету из Серии А

  • 05.07.2020 01:53
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Шахов не помог Лечче избежать поражения от Сассуоло
© sassuolocalcio.it

В поединке 30-го тура чемпионата Италии «Лечче», который находится в зоне вылета, на выезде проиграл «Сассуоло» со счетом 2:4. Таким образом, серия поражений «волков» составляет уже шесть матчей.

Принял участие в поединке и наш соотечественник Евгений Шахов. Украинец появился на поле в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте.

«Сассуоло» – «Лечче» – 4:2

Голы: 1:0 – 5 Капуто, 1:1 – 27 Лучони, 2:1 – 63, пенальти Берарди, 2:2 – 67, пенальти Манкозу, 3:2 – 78 Бога, 4:2 – 83 Мюльдюр.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Толян, 85), Марлон, Феррари, Кирьякопулос (Пелузо, 57), Бурабия, Локателли, Берарди, Траоре (Джуричич, 46), Бога (Маньянелли, 84), Капуто.

«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучони, Пас, Кальдерони, Петриччоне (Фалько, 67), Тахцидис, Барак, Шахов (Манкозу, 66), Фариас, Эль-Бабакар.

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Источник — Sport.ua

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