Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 5-го июля, состоится поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся луганская «Заря» и «Александрия».
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене», начало – в 19:30.
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Источник — УНИАН
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