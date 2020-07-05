Десна – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 5-го июля, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором черниговская «Десна» будет принимать ковалевский «Колос».
Десна – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок пройдет в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, арбитр из Херсона Игорь Пасхал даст стартовый свисток в 17:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УНИАН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.