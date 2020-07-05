ВИДЕО. Слова Роналду после его первой победы в Лиге чемпионов

Вашему вниманию предлагается ретро-интервью с участием Криштиану Роналду.

Прошло уже 12 лет с момента победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 2008 года. Неотъемлемой частью успеха команды был еще совсем молодой Криштиану.

В этом ролике вы увидите его короткое интервью взятое после матча.

Первый в Ювентусе за 59 лет. Роналду забил 25 голов в одном сезоне Серии А