ВИДЕО. Слова Роналду после его первой победы в Лиге чемпионов

12 лет назад португалец выиграл трофей вместе с «Манчестер Юнайтед»

  • 05.07.2020 11:13
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ВИДЕО. Слова Роналду после его первой победы в Лиге чемпионов
© ФК Манчестер Юнайтед

Вашему вниманию предлагается ретро-интервью с участием Криштиану Роналду

Прошло уже 12 лет с момента победы «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов 2008 года. Неотъемлемой частью успеха команды был еще совсем молодой Криштиану.

В этом ролике вы увидите его короткое интервью взятое после матча. 

Первый в Ювентусе за 59 лет. Роналду забил 25 голов в одном сезоне Серии А

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Источник — Sport.ua

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