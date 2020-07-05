Бавария обновила рекорд по количеству золотых дублей

«Бавария» в 13-й раз оформила золотой дубль.
Такое достижение команда установила после того, как выиграла Кубок Германии.
В финале кубка «Бавария» обыграла «Байер» (4:2) и завоевала свой 20-й кубок.
Отметим, что по количеству золотых дублей «Бавария» является рекордсменов. Остальные клубы вместе взятые выиграли всего четыре дубля.
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Источник — ФК Бавария
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