В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Гранада» и «Валенсия» сыграли вничью - 2:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Гранада - Валенсия
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вико (Гранада).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Вальехо (Валенсия).
|61'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Фернандес Луна (Гранада).
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Источник — MEGOGO
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