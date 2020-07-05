ЕЗЕРСКИЙ: «Индивидуальный класс игроков Шахтера выше, чем у динамовцев»

Специалист высказался о победе «горняков» над «Динамо»

  • 05.07.2020 09:35
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ЕЗЕРСКИЙ: «Индивидуальный класс игроков Шахтера выше, чем у динамовцев»
© УАФ. Владимир Езерский

Бывший футболист сборной Украины Владимир Езерский поделился мыслями о победе «Шахтера» над «Динамо» (3:2) в 29-м туре УПЛ.

— Осталось двойственное впечатление. Для болельщиков это самое то, когда во встрече забито пять мячей. Однако я ожидал большего в плане интриги. «Шахтер» — чемпион, и гнаться за победой, пусть и над «Динамо», горнякам не очень то и нужно было. А киевлянам, которые ведут борьбу с «Зарей» и «Десной» за второе место в чемпионате, победа нужна была как воздух.

«Динамо» в силу разных причин вынуждено было сыграть не оптимальным составом, а «Шахтер» предстал в экспериментальном сочетании. У Луиша Каштру есть возможность, спокойно посмотреть в деле ближайший резерв. Матч с «Динамо» как раз наиболее показателен в плане объективной оценки молодого футболиста.     

— «Шахтер» сейчас на голову выше «Динамо»?
— Я бы сказал, что на данный момент индивидуальный класс футболистов Шахтера выше, чем у динамовцев. Наглядно, это продемонстрировал первый тайм прошедшего поединка. Если в контроле мяча было приблизительное равенство, то в переходных моментах игры, в остроте подопечные Луиша Каштру выглядели на порядок сильнее. На перерыв горняки могли уходить с большим счетом, чем 2:0. Киевляне, если не ошибаюсь, ни разу не пробили в створ ворот Трубина.

После перерыва совпали две составляющие: «Динамо» прибавило, а «Шахтер» расслабился. Хозяева забили два вполне закономерных мяча. Подопечные Алексея Михайличенко выглядели более агрессивно. Впрочем, с выходом на замену ударных исполнителей донетчан, преимущество снова перешло к ним. Победный гол и уверенная игра в концовке поединка стали следствием этого, - сказал Езерский.   

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Источник — zbirna.com

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