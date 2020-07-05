Егор КАРТУШОВ: «С Колосом у нас всегда выходили напряженные матчи»

Полузащитник «Десны» Егор Картушов вспомнил победный матч с «Динамо» и рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с «Колосом».

- Вы сравняли счет в первом тайме игры с «Динамо». Насколько важным для Вас стал этот матч?

- Для всей команды это был важный матч. Мы пропустили быстрый гол, и также довольно быстро получилось сравнять. Так что этот мяч был, не скажу что важен, но нужен для команды, чтобы заново войти в игру и бороться с киевлянами.

- Заканчивали встречу с «Динамо» Вы на позиции центрфорварда. Насколько были готовы к этому? И есть ли позиция на поле, на которой не сможет сыграть Егор Картушов?

- Центральным нападающим Александр Дмитриевич уже ставил меня в конце матчей. Наверное это для того, чтобы я смог попробовать убежать от защитников. Я не был к этому готов, но если так решил тренер, то, да - могу сыграть нападающего на последних минутах игры. Однако начинать игру центральным нападающим... Нет, это не моя позиция. Для меня не проблема сыграть левого защитника, справа или слева в полузащите, а вот в центре поля, наверное, не стоит...

- В этом сезоне в матчах против «Динамо» черниговцы завоевали 7 очков из 12 возможных, а в играх с «Колосом» пока 4 из 9. Против ковалевцев сложнее играть?

- Я бы не сказал, что и с «Динамо» было легко - просто получилось отобрать у них очки. С «Колосом», помню это еще с Первой лиги, всегда было сложно играть - боевая, неуступчивая команда - всегда у нас выходили напряженные матчи.

- Сможет ли «Десна» войти в тройку по итогам уже этого тура?

- Я не хочу этого прогнозировать. На каждую игру мы выходим с задачей победить. Будем в тройке - будет хорошо. Будем делать все для этого.