Егор КАРТУШОВ: «С Колосом у нас всегда выходили напряженные матчи»

Полузащитник «Десны» Егор Картушов вспомнил победный матч с «Динамо» и рассказал об ожиданиях от предстоящей игры с «Колосом».
- Вы сравняли счет в первом тайме игры с «Динамо». Насколько важным для Вас стал этот матч?
- Для всей команды это был важный матч. Мы пропустили быстрый гол, и также довольно быстро получилось сравнять. Так что этот мяч был, не скажу что важен, но нужен для команды, чтобы заново войти в игру и бороться с киевлянами.
- Заканчивали встречу с «Динамо» Вы на позиции центрфорварда. Насколько были готовы к этому? И есть ли позиция на поле, на которой не сможет сыграть Егор Картушов?
- Центральным нападающим Александр Дмитриевич уже ставил меня в конце матчей. Наверное это для того, чтобы я смог попробовать убежать от защитников. Я не был к этому готов, но если так решил тренер, то, да - могу сыграть нападающего на последних минутах игры. Однако начинать игру центральным нападающим... Нет, это не моя позиция. Для меня не проблема сыграть левого защитника, справа или слева в полузащите, а вот в центре поля, наверное, не стоит...
- В этом сезоне в матчах против «Динамо» черниговцы завоевали 7 очков из 12 возможных, а в играх с «Колосом» пока 4 из 9. Против ковалевцев сложнее играть?
- Я бы не сказал, что и с «Динамо» было легко - просто получилось отобрать у них очки. С «Колосом», помню это еще с Первой лиги, всегда было сложно играть - боевая, неуступчивая команда - всегда у нас выходили напряженные матчи.
- Сможет ли «Десна» войти в тройку по итогам уже этого тура?
- Я не хочу этого прогнозировать. На каждую игру мы выходим с задачей победить. Будем в тройке - будет хорошо. Будем делать все для этого.
Источник — ФК Десна
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