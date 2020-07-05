Брюгге и Гент провели спарринги, Безус поучавствовал в голевой атаке

Бельгийские клубы начали подготовку к новому сезону

  • 05.07.2020 04:36
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Брюгге и Гент провели спарринги, Безус поучавствовал в голевой атаке
© УАФ

Бельгийский «Брюгге», в составе которого выступает защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь, провел первый контрольный поединок в рамках подготовки к старту сезона-2020/2021.

Соперником команды украинца стал клуб второго бельгийского дивизиона «Ауд-Хеверле Левен». Встреча проходила в формате два тайма по 60 минут и закончилась победой «Брюгге» со счетом 4:1. Наш футболист сыграл первую половину поединка.

Свой первый официальный матч после перерыва черно-синие проведут 1-2 августа. «Брюгге» ожидает финал Кубка Бельгии-2019/2020 против «Антверпена».

Бельгийский «Гент», в составе которого выступают сразу три футболиста сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, также провел свой первый контрольный матч в рамках подготовки к старту сезона.

Соперником команды украинцев, принявших участие в поединке, был «Беерсхот». Поединок состоял из двух таймов по 60 минут и закончился победой «Гента» - 1:0. На счету Безуса - предголевая передача.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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