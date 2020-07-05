Николай ШАПАРЕНКО: «Каждая игра сейчас как финал»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал поединок киевлян с «Шахтером», в котором «бело-синие» уступили со счетом 2:3.

- Что не получилось у «Динамо» в матче с «Шахтером»?

- Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором.

- Возможно, уже есть мысли о финале Кубка Украины?

- Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру.

- Болельщики поддержали сегодня, сделали коридор, когда команда приезжала. Это очень приятно для футболистов?

- Конечно приятно, хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей.

- Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка?

- Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок.