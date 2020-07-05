Николай ШАПАРЕНКО: «Каждая игра сейчас как финал»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал поражение в матче с «Шахтером»

  • 05.07.2020 01:28
  • 105 просмотров
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Каждая игра сейчас как финал»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал поединок киевлян с «Шахтером», в котором «бело-синие» уступили со счетом 2:3.

- Что не получилось у «Динамо» в матче с «Шахтером»?
- Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть не нужно. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждый матч, а не играть так в первом тайме либо наоборот во втором.

- Возможно, уже есть мысли о финале Кубка Украины?
- Конечно, финал очень важен для нас. Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру.

- Болельщики поддержали сегодня, сделали коридор, когда команда приезжала. Это очень приятно для футболистов?
- Конечно приятно, хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей.

- Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка?
- Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам как привести голову в порядок.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 01:38
    0
    - Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка?
    - Будем оттягиваться в гей-баре Lift
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.07.2020 01:38
    0
    - Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка?
    - Будем оттягиваться в гей-баре Lift
    Ссылка
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