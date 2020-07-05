Беньямин ВЕРБИЧ: «Во втором тайме не думали про важность результата»

Игрок «Динамо» – о поражении «Шахтеру»

  • 05.07.2020 00:23
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Во втором тайме не думали про важность результата»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Автор первого гола в ворота «Шахтера» Беньямин Вербич поделился впечатлениями от игры, в которой «Шахтер» одержал победу на «Олимпийском» (3:2).

- Беньямин, почему игра не давалась «Динамо» в первом тайме?
- «Шахтер» вышел на матч уже в статусе чемпиона, на них ничего не давило. Поэтому их игроки действовали расслаблено, хорошо держали мяч. Мы же, в свою очередь, много бегали в первом тайме без мяча, в обороне. При этом теряли много сил. «Горняки» воспользовались нашими ошибками в обороне и забили два мяча. Конечно, нам уже было сложнее выпутываться из этой ситуации.

- Тем не менее, после перерыва «Динамо» заиграло в свою игру. Помогли замены и твой переход на позицию центрфорварда?
- Конечно, это не моя основная позиция, тем не менее, я уже много раз играл в центре нападения. Я уже привык играть впереди, и, главное, что у меня получается. Сегодня вовремя успел на добивание. Во втором тайме «Динамо» уже заиграло совсем по-другому. В чем причина? Сложно сказать. Наверное, в первую очередь прибавили в психологическом плане. Уже не думали так сильно про счет, про важность результата. В перерыве в раздевалке тренеры сказали нам, что нужно поднять голову вверх, не опускать руки, двигаться дальше. Мы вышли на поле и начали просто играть в свою игру, потому что в первом тайме у нас вообще не было никакой игры.

- Через несколько дней финал Кубка. Успеете перенастроиться после поражения?
- Не только эта игра, а каждая из четырех, которые остались в этом сезоне, для нас решающая. Будем настраиваться от игры к игре. Сначала – на финал Кубка, затем – на решающие матчи в чемпионате.

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Источник — ФК Динамо Киев

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