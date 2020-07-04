Вербич забил 20-й гол в УПЛ, Де Пена – 10-й

В матче с «Шахтером» (2:3) Беньямин Вербич забил 20-й мяч в чемпионатах Украины, а Карлос Де Пена - 10-й. Они стали первыми соответственно словенским и уругвайским легионерами, достигшими этих рубежей.

К слову, десять голов имеют в своем активе бомбардиры-рекордсмены 22-х стран дальнего зарубежья: 11 - из Европы,7 - из Африки и 4 - из Южной Америки. В их число, помимо Вербича и Де Пены, входят еще четыре динамовца - румын Тибериу Гиоане (32 гола), гвинеец Исмаэль Бангура (28), конголезец Дьемерси Мбокани (25) и голландец Джермейн Ленс (10).

Бомбардиры-рекордсмены стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины