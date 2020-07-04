Вербич забил 20-й гол в УПЛ, Де Пена – 10-й

В матче с «Шахтером» (2:3) Беньямин Вербич забил 20-й мяч в чемпионатах Украины, а Карлос Де Пена - 10-й. Они стали первыми соответственно словенским и уругвайским легионерами, достигшими этих рубежей.
К слову, десять голов имеют в своем активе бомбардиры-рекордсмены 22-х стран дальнего зарубежья: 11 - из Европы,7 - из Африки и 4 - из Южной Америки. В их число, помимо Вербича и Де Пены, входят еще четыре динамовца - румын Тибериу Гиоане (32 гола), гвинеец Исмаэль Бангура (28), конголезец Дьемерси Мбокани (25) и голландец Джермейн Ленс (10).
Бомбардиры-рекордсмены стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
Бразилия
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
77
|
Нигерия
|
Лаки ИДАХОР
|
Динамо, Ворскла,
|
53
|
|
|
Карпаты, Таврия, Заря
|
|
Аргентина
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
43
|
Сербия
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Кривбасс, Таврия,
|
41
|
|
|
Александрия, Заря
|
|
Хорватия
|
ЭДУАРДУ
|
Шахтер
|
38
|
Румыния
|
Тибериу ГИОАНЕ
|
Динамо
|
32
|
Польша
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Шахтер, Севастополь
|
29
|
Албания
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
Ворскла
|
28
|
Гвинея
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
28
|
ДР Конго
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
25
|
Перу
|
Андерс МЕНДОСА
|
Металлург Д
|
22
|
Словения
|
Беньямин ВЕРБИЧ
|
Динамо
|
20
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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