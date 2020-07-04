Вербич забил 20-й гол в УПЛ, Де Пена – 10-й

Игроки «Динамо» отметили голевые юбилеи в матче с «Шахтером»

  • 04.07.2020 23:07
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Вербич забил 20-й гол в УПЛ, Де Пена – 10-й
© ФК Динамо

В матче с «Шахтером» (2:3) Беньямин Вербич забил 20-й мяч в чемпионатах Украины, а Карлос Де Пена - 10-й. Они стали первыми соответственно словенским и уругвайским легионерами, достигшими этих рубежей.

К слову, десять голов имеют в своем активе бомбардиры-рекордсмены 22-х стран дальнего зарубежья: 11 - из Европы,7 - из Африки и 4 - из Южной Америки. В их число, помимо Вербича и Де Пены, входят еще четыре динамовца - румын Тибериу Гиоане (32 гола), гвинеец Исмаэль Бангура (28), конголезец Дьемерси Мбокани (25) и голландец Джермейн Ленс (10).

Бомбардиры-рекордсмены стран дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

Страна

Игрок

Клубы

Голы

Бразилия

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

77

Нигерия

Лаки ИДАХОР

Динамо, Ворскла,

53

 

 

Карпаты, Таврия, Заря

 

Аргентина

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

43

Сербия

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Кривбасс, Таврия,

41

 

 

Александрия, Заря

 

Хорватия

ЭДУАРДУ

Шахтер

38

Румыния

Тибериу ГИОАНЕ

Динамо

32

Польша

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ

Шахтер, Севастополь

29

Албания

Ахмед ЯНУЗИ

Ворскла

28

Гвинея

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

28

ДР Конго

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

25

Перу

Андерс МЕНДОСА

Металлург Д

22

Словения

Беньямин ВЕРБИЧ

Динамо

20
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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