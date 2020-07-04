Шахтер выиграл у Динамо во всех 4-х встречах в УПЛ-2019/20

Четвертый поединок «Шахтера» и «Динамо» в сезоне-2019/20, как и три предыдущих завершились победой горняков. Это 10-й случай в истории УПЛ, когда одна из команд сумела набрать в чемпионате 12 очков во встречах с одним соперником. 7 раз подобного успеха добивался «Шахтер», по 1 - «Динамо», «Ворскла» и каменская «Сталь».
Клубы, одержавшие 4 победы над одним соперником в одном сезоне
|
Сезон
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
|
|
|
2016/17
|
Шахтер
|
Заря
|
1:0 (д)
|
2:1 (г)
|
2:1 (г)
|
3:2 (д)
|
|
Ворскла
|
Волынь
|
2:1 (д)
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1:0 (г)
|
|
Сталь Км
|
Волынь
|
1:0 (д)
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1:0 (г)
|
2017/18
|
Шахтер
|
Ворскла
|
3:0 (г)
|
3:2 (д)
|
3:0 (г)
|
4:2 (д)
|
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
3:1 (д)
|
3:1 (г)
|
3:0 (д)
|
1:0 (г)
|
|
Шахтер
|
Верес
|
2:1 (г)
|
2:0 (д)
|
2:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2018/19
|
Шахтер
|
Александрия
|
2:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1:0 (г)
|
2:1 (д)
|
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
2:0 (д)
|
3:0 (г)
|
1:0 (г)
|
4:0 (д)
|
|
Динамо
|
Мариуполь
|
2:0 (г)
|
4:0 (д)
|
1:0 (г)
|
2:1 (д)
|
2019/20
|
Шахтер
|
Динамо
|
2:1 (г)
|
1:0 (д)
|
3:1 (д)
|
3:2 (г)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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