Шахтер выиграл у Динамо во всех 4-х встречах в УПЛ-2019/20

Горняки 7-й раз в истории заработали 12 очков на одной команде за сезон

  • 04.07.2020 22:35
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  • 2 комментария
Шахтер выиграл у Динамо во всех 4-х встречах в УПЛ-2019/20
© ФК Шахтер

Четвертый поединок «Шахтера» и «Динамо» в сезоне-2019/20, как и три предыдущих завершились победой горняков. Это 10-й случай в истории УПЛ, когда одна из команд сумела набрать в чемпионате 12 очков во встречах с одним соперником. 7 раз подобного успеха добивался «Шахтер», по 1 - «Динамо», «Ворскла» и каменская «Сталь».

Клубы, одержавшие 4 победы над одним соперником в одном сезоне

Сезон

Клуб

Соперник

Счет

 

 

 

2016/17

Шахтер

Заря

1:0 (д)

2:1 (г)

2:1 (г)

3:2 (д)

 

Ворскла

Волынь

2:1 (д)

1:0 (г)

2:0 (д)

1:0 (г)

 

Сталь Км

Волынь

1:0 (д)

1:0 (г)

2:0 (д)

1:0 (г)

2017/18

Шахтер

Ворскла

3:0 (г)

3:2 (д)

3:0 (г)

4:2 (д)

 

Шахтер

Мариуполь

3:1 (д)

3:1 (г)

3:0 (д)

1:0 (г)

 

Шахтер

Верес

2:1 (г)

2:0 (д)

2:0 (г)

1:0 (д)

2018/19

Шахтер

Александрия

2:0 (г)

2:0 (д)

1:0 (г)

2:1 (д)

 

Шахтер

Мариуполь

2:0 (д)

3:0 (г)

1:0 (г)

4:0 (д)

 

Динамо

Мариуполь

2:0 (г)

4:0 (д)

1:0 (г)

2:1 (д)

2019/20

Шахтер

Динамо

2:1 (г)

1:0 (д)

3:1 (д)

3:2 (г)

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:47
    +2
    Жду сопли и скулеж дыpявых адептов, что чемпионат куплен и шахтер не настоящий чемпион))) в 4 из 4 матчей знатно отвозили столичную помойку))
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.07.2020 22:44
    -6
    А кто выбил ШД в кубке и суперкубке? А в чемпионате ШД и судьи и КДК и календарь под ШД, есть ешё одноклассники, ему очки отдающие.
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 04.07.2020 22:47
    +2
    Жду сопли и скулеж дыpявых адептов, что чемпионат куплен и шахтер не настоящий чемпион))) в 4 из 4 матчей знатно отвозили столичную помойку))
    Ссылка
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