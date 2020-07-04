Шахтер выиграл у Динамо во всех 4-х встречах в УПЛ-2019/20

Четвертый поединок «Шахтера» и «Динамо» в сезоне-2019/20, как и три предыдущих завершились победой горняков. Это 10-й случай в истории УПЛ, когда одна из команд сумела набрать в чемпионате 12 очков во встречах с одним соперником. 7 раз подобного успеха добивался «Шахтер», по 1 - «Динамо», «Ворскла» и каменская «Сталь».

Клубы, одержавшие 4 победы над одним соперником в одном сезоне