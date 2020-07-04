Коноплянка два раза забил Динамо. Впервые – за Днепр 10 лет назад

4 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся центральный поединок 29-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (2:3).

В сегодняшней игре полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка расписался в воротах «Динамо» во второй раз за карьеру. Он удвоил перевес своей команды на 39-й минуте (2:0).

Впервые хавбек сборной забил киевлянам 10 лет назад, когда выступал за «Днепр». 18 апреля 2010 года Евгений открыл счет в матче, но затем игроки «Динамо» забили два гола и одержали волевую победу (2:1).

Видео: гол Евгения Коноплянки в матче «Динамо» – «Шахтер», 39 мин.