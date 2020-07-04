Оценки матча Динамо – Шахтер. Степаненко и Алан Патрик стали лучшими

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 29-го тура УПЛ «Динамо» – «Шахтер» (3:2).

Лучшими игроками в составе победителей стали Тарас Степаненко и Алан Патрик (по 7,0). Тайсон, который после выхода на замену отдал голевой пас, получил 6,5. У «Динамо» лучшими названы Беньямин Вербич и Карлос Де Пена (по 6,5).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Шахтер» – 2:3:

Замены «Динамо»: Карлос Де Пена - 6,5; Александр Караваев - 5,0; Ибрагим Каргбо - б/о.

Замены «Шахтера»: Маркиньос Сиприано - 5,5; Тайсон - 6,5; Артем Бондаренко - 6,0; Ромеро Марлос - 5,5; Фернандо - 5, 5.