Динамо – Шахтер. Тайсон вышел на замену и сделал третий гол

Бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон вышел на замену в матче против «Динамо» на 71-й минуте при счете 2:2.

Это сразу дало плоды, один из лидеров «оранжево-черных» организовал третий мяч команды, отдал великолепный ассист на Алана Патрика.