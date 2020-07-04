Стало известно, почему Цыганков не смог сыграть с Шахтером

У лидера киевлян повреждение

  • 04.07.2020 19:43
  • 733 просмотра
  • 3 комментария
Стало известно, почему Цыганков не смог сыграть с Шахтером
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не смог выйти на матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги против «Шахтера» по причине травмы. Об этом сообщили комментаторы FootballHub.

Сообщается, что Цыганков растянул мышцу бедра и еще вчера было известно, что он не сыграет.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл за киевлян 35 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Матч с «Шахтером» он смотрит с трибуны журналистов.

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Источник — FootballHub

(10 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 20:03
    0
    У Цыганкова анальная травма после случки со своим псом Лаки. Скоро это подтверждение Цыганков выложит в инстаграме.
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 04.07.2020 19:56
    +1
    15 лямов - смешно... 5-7 - цена в базарный день
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 04.07.2020 19:49
    +2
    Стекляшка кто же его купит?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 04.07.2020 19:49
    +2
    Стекляшка кто же его купит?
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 04.07.2020 19:56
    +1
    15 лямов - смешно... 5-7 - цена в базарный день
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 20:03
    0
    У Цыганкова анальная травма после случки со своим псом Лаки. Скоро это подтверждение Цыганков выложит в инстаграме.
    Ссылка
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