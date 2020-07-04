Стало известно, почему Цыганков не смог сыграть с Шахтером

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков не смог выйти на матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги против «Шахтера» по причине травмы. Об этом сообщили комментаторы FootballHub.
Сообщается, что Цыганков растянул мышцу бедра и еще вчера было известно, что он не сыграет.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл за киевлян 35 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач. Матч с «Шахтером» он смотрит с трибуны журналистов.
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Источник — FootballHub
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