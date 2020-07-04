ФОТО. Динамо провело разминку на Олимпийском перед матчем с Шахтером

Футболисты киевского «Динамо» провели тренировку перед матчем 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором они встретятся с донецким «Шахтером».
Напомним, матч начнется в 19:30 в Киеве на НСК «Олимпийский».
Динамо - Шахтер: Сирота, Кадири, Трубин и Витао выходят в основном составе
Передматчева розминка киян#FCDKLive #DynamoShakhtar pic.twitter.com/C8x2AGJr7F— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 4, 2020
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Источник — ФК Динамо Киев
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