Артем МИЛЕВСКИЙ: «Такие моменты...Не знаю, как комментировать»

«Динамо» Брест не комментирует информацию о вспышке коронавируса в команде, а вчера на матч чемпионата Беларуси не вышли Александр Нойок и Евгений Хачериди.

В СМИ сообщают, что они заболели. Форвард Артем Милевский, который принимал участие в матче, не комментирует ситуацию.

«Нормальная атмосфера была. Дождик упал перед игрой, поле было хорошее. 2:0 в нашу пользу перед перерывом. Так получилось, что 3:3 закончили».

«Сыграли так, как сыграли. Хотелось выиграть, не хватило немножко. Плюс такие моменты в игре... Не знаю, как их комментировать. Или лучше не комментировать. Видишь, слежу за каждым словом», – сказал Милевский.