Роман САНЖАР: «Неизвестно, сохранят ли Карпаты профессиональный статус»

Наставник «Карпат» - о положении дел в клубе

  • 04.07.2020 17:26
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Роман САНЖАР: «Неизвестно, сохранят ли Карпаты профессиональный статус»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

В ближайшее время львовские «Карпаты» будут официально сняты с нынешнего розыгрыша УПЛ за две неявки на матчи.

Ситуацию в клубе прокомментировал главный тренер «Карпат» Роман Санжар:

- Все мы пребываем в шоковом состоянии, предпосылок именно к такому развитию событий не было. Я был уверен, что «Карпаты» продолжат выступления в УПЛ. Были пролонгированы контракты с игроками, у которых они заканчивались 30 июня.

В последнее время клубом активно погашались задолженности перед футболистами и тренерским штабом. Даже когда мы не поехали на игру в Мариуполь, которая должна была состояться первого июля, то думал, что ситуация обязательно нормализуется. Тем более, что мы не прекращали тренироваться.

— Создается впечатление, что финансовое положение зелено-белых не такое уж плачевное.
— Эти вопросы не в моей компетенции, мое дело – тренировать. Хотя мне казалось, что клуб действительно крепко стоит на ногах.

— Как будут дальше разворачиваться события, собираетесь ли оставаться у руля «Карпат»?
— У меня контракт с «Карпатами» до конца сезона. Надеюсь, что в начале следующей недели встречусь с клубным руководством и появится хоть какая-то определенность с ближайшим будущим. Ведь неизвестно, сохранят ли «Карпаты» профессиональный статус, кто будет выступать за зелено-белых.

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Источник — zbirna.com

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