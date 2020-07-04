Роман САНЖАР: «Неизвестно, сохранят ли Карпаты профессиональный статус»

В ближайшее время львовские «Карпаты» будут официально сняты с нынешнего розыгрыша УПЛ за две неявки на матчи.
Ситуацию в клубе прокомментировал главный тренер «Карпат» Роман Санжар:
- Все мы пребываем в шоковом состоянии, предпосылок именно к такому развитию событий не было. Я был уверен, что «Карпаты» продолжат выступления в УПЛ. Были пролонгированы контракты с игроками, у которых они заканчивались 30 июня.
В последнее время клубом активно погашались задолженности перед футболистами и тренерским штабом. Даже когда мы не поехали на игру в Мариуполь, которая должна была состояться первого июля, то думал, что ситуация обязательно нормализуется. Тем более, что мы не прекращали тренироваться.
— Создается впечатление, что финансовое положение зелено-белых не такое уж плачевное.
— Эти вопросы не в моей компетенции, мое дело – тренировать. Хотя мне казалось, что клуб действительно крепко стоит на ногах.
— Как будут дальше разворачиваться события, собираетесь ли оставаться у руля «Карпат»?
— У меня контракт с «Карпатами» до конца сезона. Надеюсь, что в начале следующей недели встречусь с клубным руководством и появится хоть какая-то определенность с ближайшим будущим. Ведь неизвестно, сохранят ли «Карпаты» профессиональный статус, кто будет выступать за зелено-белых.
Источник — zbirna.com
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