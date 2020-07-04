Александр БАБИЧ: «Пауза из-за Карпат нам не была нужна»

Наставник «Мариуполя» - о неявке львовских «Карпат»

  • 04.07.2020 16:57
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  • 1 комментарий
Александр БАБИЧ: «Пауза из-за Карпат нам не была нужна»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

1 и 4 июля «Мариуполь» должен был провести два матча УПЛ против «Карпат», однако львовский клуб не явился на матчи.

Вместо этого «Мариуполь» во время паузы провел двусторонку, которая завершилась со счетом 2:2.

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич поделился впечатлениями от двусторонки:

«За кого болел? Прежде всего, за красивый футбол. А если серьезно, то мы остались довольны профессиональным подходом футболистов к этой игре. По накалу, по отношению, по развитию событий на поле я бы не сказал, что это был товарищеский матч.

Было много эмоций, азарта, интересных микродуэлей. К сожалению, не обошлось без мелких травм. Но, в целом, спарринг порадовал. Специально сделали игру вечером, когда уже не так жарко. Поэтому в игре были хорошие скорости, правильные перемещения.

Свою задачу (дать игровую практику нашей основной группе футболистов) этот спарринг выполнил. Я уже говорил неоднократно, что эта пауза в календаре, вызванная неявкой «Карпат», нам была не нужна. Мы хотели сыграть со львовянами и свою подготовку мы строили с учетом матчей 1-го и 4-го июля. Но… Дали также возможность сыграть и нашей молодежи (Петерману, Байдалу, Бондарю, Кожевникову) для того, чтобы они почувствовали вкус игры».

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Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 04.07.2020 16:59
    +1
    +6 на халяву ну да, ну да "не нужна".....
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 04.07.2020 16:59
    +1
    +6 на халяву ну да, ну да "не нужна".....
    Ссылка
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