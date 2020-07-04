В субботу, 4-го июля, состоится финальная встреча Кубка Германии, в которой «Байер» сыграет против мюнхенской «Баварии». Поединок пройдет в Берлине на поле стадиона «Олимпиаштадион», начало в 21:00 по киевскому времени. Посмотреть можно на Матч Футбол 3.
Байер - Бавария. Прогноз и анонс на матч финала Кубка Германии
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Виталий Петровский, Sport.ua
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