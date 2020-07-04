МОРАЕС: «Не здороваться со мной – тренерская установка игрокам Динамо»

Форвард «Шахтера» - о Суперкубке Украины-2018

  • 04.07.2020 16:08
  • 1284 просмотра
  • 7 комментариев
МОРАЕС: «Не здороваться со мной – тренерская установка игрокам Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал инцидент во время Суперкубка Украины-2018, когда игроки «Динамо» отказались жать ему руку:

«Это не стало для меня проблемой. После матча некоторые игроки «Динамо» мне позвонили и извинились. Они сказали, что у них было предматчевое собрание и тренер сказал игрокам, чтобы они со мной не здоровались. Это была тренерская установка. Возможно, это был способ повлиять на мой психологический настрой.

Если бы это было решение самих игроков, я бы очень расстроился. Но поскольку это было указание свыше, я даже не расстроился. Даже обрадовался, что ребята потом позвонили, чтобы объяснить ситуацию. Это показало ту дружбу, которая между нами осталась. Мне звонили и украинские игроки, и легионеры».

Ранее Мораес раскрыл подробности своего перехода в «Шахтер».

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Источник — Вацко Light

(9 голосов)

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Комментарии
    Kromus2007
      Kromus2007, 04.07.2020 16:46
    +3
    Исповедь «содержанки», или Так закалялась сталь
    короче сегодня на арене главная героиня книги-МОРАЕС,но самое интересное,расскажит оно о том ,как и за что дал в дюндель срне?
    Ссылка
    Greencard
    online
      Greencard, 04.07.2020 16:44
    +2
    AK_228, 04.07.2020 16:36
    Да пох... че вы ноете, совы пятнистые!?
    Ноє та скигле с самого ранку великий непойебимий шахтарський так званий уболівальник, якщо вони взагалі є, я маю на увазі нормальних болєл, а не кротовський тупий непотріб, які вважають себе так сказати ''фанами''.
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 16:38
    +3
    AK_228, 04.07.2020 16:36
    Да пох... че вы ноете, совы пятнистые!?
    Пока ноет шлюх.терец, пылеголовый дол...еб
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 04.07.2020 16:36
    -5
    Да пох... че вы ноете, совы пятнистые!?
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 04.07.2020 16:33
    +5
    Странно, но игроки Динамо говорили совсем иные вещи. Сначала ты капитан Динамо, целуешь эмблему, говоришь что верен Динамо и никуда не собираешься уходить, а потом " на крысу " обманывая всех партнеров по команде уходишь к самому принципиальному сопернику. Сомневаюсь что сразу после матча игроки звонили и извинялись. Попахивает ох*ительными историями
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 16:31
    +3
    Это философия Копанки брехать. С тобой не здороваются потому что ты игрокам врал. Это даже пылеголовые болелы признают, просто оправдывают тебя
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.07.2020 16:13
    +3
    Тобто йому подзвонили, йому пояснили. А він сам? Комусь подзвонив? Комусь пояснив? Сам всіх привітав після переходу? Щось я про таке не чув.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 04.07.2020 16:33
    +5
    Странно, но игроки Динамо говорили совсем иные вещи. Сначала ты капитан Динамо, целуешь эмблему, говоришь что верен Динамо и никуда не собираешься уходить, а потом " на крысу " обманывая всех партнеров по команде уходишь к самому принципиальному сопернику. Сомневаюсь что сразу после матча игроки звонили и извинялись. Попахивает ох*ительными историями
    Ссылка
    Kromus2007
      Kromus2007, 04.07.2020 16:46
    +3
    Исповедь «содержанки», или Так закалялась сталь
    короче сегодня на арене главная героиня книги-МОРАЕС,но самое интересное,расскажит оно о том ,как и за что дал в дюндель срне?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 16:38
    +3
    AK_228, 04.07.2020 16:36
    Да пох... че вы ноете, совы пятнистые!?
    Пока ноет шлюх.терец, пылеголовый дол...еб
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 04.07.2020 16:31
    +3
    Это философия Копанки брехать. С тобой не здороваются потому что ты игрокам врал. Это даже пылеголовые болелы признают, просто оправдывают тебя
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.07.2020 16:13
    +3
    Тобто йому подзвонили, йому пояснили. А він сам? Комусь подзвонив? Комусь пояснив? Сам всіх привітав після переходу? Щось я про таке не чув.
    Ссылка
    Greencard
    online
      Greencard, 04.07.2020 16:44
    +2
    AK_228, 04.07.2020 16:36
    Да пох... че вы ноете, совы пятнистые!?
    Ноє та скигле с самого ранку великий непойебимий шахтарський так званий уболівальник, якщо вони взагалі є, я маю на увазі нормальних болєл, а не кротовський тупий непотріб, які вважають себе так сказати ''фанами''.
    Ссылка
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