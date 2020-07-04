МОРАЕС: «Не здороваться со мной – тренерская установка игрокам Динамо»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал инцидент во время Суперкубка Украины-2018, когда игроки «Динамо» отказались жать ему руку:

«Это не стало для меня проблемой. После матча некоторые игроки «Динамо» мне позвонили и извинились. Они сказали, что у них было предматчевое собрание и тренер сказал игрокам, чтобы они со мной не здоровались. Это была тренерская установка. Возможно, это был способ повлиять на мой психологический настрой.

Если бы это было решение самих игроков, я бы очень расстроился. Но поскольку это было указание свыше, я даже не расстроился. Даже обрадовался, что ребята потом позвонили, чтобы объяснить ситуацию. Это показало ту дружбу, которая между нами осталась. Мне звонили и украинские игроки, и легионеры».

Ранее Мораес раскрыл подробности своего перехода в «Шахтер».