В субботу, 4 июля, «Ювентус» в 30-м туре Серии А примет «Торино». Начало матча – в 18:15 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
«Ювентус» - «Торино». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
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Виталий Петровский, Sport.ua
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