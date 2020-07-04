РИВАЛДО: «Агенты уже мечтают о дуэте Месси-Роналду в Ювентусе»

Легенда «Барселоны» - о будущем Лионеля Месси

  • 04.07.2020 14:20
  • 670 просмотров
  • 3 комментария
РИВАЛДО: «Агенты уже мечтают о дуэте Месси-Роналду в Ювентусе»
© twitter.com/FCBarcelona

Вчера появилась информация о том, что Лионель Месси хочет покинуть «Барселону» свободным агентом летом 2021 года.

Эту информацию прокомментировал экс-форвард «Барселоны» Ривалдо:

«Если Месси намерен покинуть клуб, то в раздевалке «Барселоны» что-то не так. Возможно, он устал от постоянных проблем, которые окружали клуб в последние несколько месяцев.

Когда срок контракта Месси истечет, ему исполнится 34 года, но я думаю, что с его классом он все еще мог бы легко играть в Премьер-лиге. Будет грустно видеть, как он покидает «Барселону», но я все еще надеюсь, что он останется.

Несмотря на свою связь с клубом, Месси имеет право уйти, если захочет. Воссоединение с Пепом Гвардиолой может стать заманчивым вариантом для него, ведь они сформировали прекрасный союз в «Барсе».

Что касается «Ювентуса», полагаю, что некоторые агенты уже мечтают о дуэте Месси-Роналду в «Ювентусе» и о том, насколько это будет грандиозно. Если это случится, то произойдет мировой бум. Верю, что «Ювентус» быстро окупит любые инвестиции в аргентинца.

Их игра в паре войдет в историю. Я уверен, что многие спонсоры «Юве» хотели бы помочь этому трансферу осуществиться, что также раскрывает двери перед Месси. Два лучших футболиста мира за последние 10 лет, играющие в одном клубе... Это будет грандиозно».

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 04.07.2020 15:23
    0
    О да!, италия!!! Лучший чемпионат мира! Футбол в Италии,- оелигия! Месси и Роналду-лучшие! Итальянская Серия А - обожаю!
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 04.07.2020 15:16
    +1
    Это вполне реально . Напоследок срубить денег со звёзд. Было бы круто это увидеть . Это был бы ,еще один скачок популярности футбола в мире .
    Как это делает UFC,организовывая мега бои ,покупаю свой собственный остров и т.д.
    Ссылка
    14sergey1953
      14sergey1953, 04.07.2020 14:30
    0
    Пофантазировать не грех.
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    nomah2
      nomah2, 04.07.2020 15:16
    +1
    Это вполне реально . Напоследок срубить денег со звёзд. Было бы круто это увидеть . Это был бы ,еще один скачок популярности футбола в мире .
    Как это делает UFC,организовывая мега бои ,покупаю свой собственный остров и т.д.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 04.07.2020 15:23
    0
    О да!, италия!!! Лучший чемпионат мира! Футбол в Италии,- оелигия! Месси и Роналду-лучшие! Итальянская Серия А - обожаю!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 04.07.2020 14:30
    0
    Пофантазировать не грех.
    Ссылка
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