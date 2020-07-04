Владислав ВАЩУК: «Шахтер не будет играть с Динамо вполсилы»

Сегодня, 4 июля «Динамо» в 29-м туре УПЛ примет «Шахтер».

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча:

«Ожидаю хорошего футбола. Хочется, чтобы не было грязи, красных карточек и скандалов. Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол, чтобы футболисты сыграли в свое удовольствие и не оглядывались на турнирную таблицу и табло. Украине нужен футбольный праздник и было бы здорово, если бы его подарили болельщикам «Динамо» и «Шахтер» классной игрой.

Знаю, что «Горняки» тоже будут очень мотивированы на игру с «Динамо», потому что общался с ребятами, с которыми играем вместе за сборную Украины среди ветеранов и они знают, как готовится к классико «Шахтер». Поэтому рассчитывать, что «Горняки» будут играть вполсилы, не стоит.

«Динамо» же в любом матче играет на победу, и не важно, какая ситуация в таблице. Ничья для «Динамо» всегда была равносильна поражению. Конечно, если оглянуться на таблицу, там «Десна» и «Заря» подпирают киевлян. Но подопечным Алексея Михайличенко надо смотреть на себя и выполнять свои задачи.

Судя по тому, что впереди у «Шахтера» ответная игра Лиги Европы и никто из футболистов в отпуск не ушел, в матче против «Динамо» мы увидим основной состав команды Луиша Каштру».