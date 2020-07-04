Владислав ВАЩУК: «Шахтер не будет играть с Динамо вполсилы»

Экс-защитник «Динамо» - о матче против «Шахтера»

  • 04.07.2020 13:19
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Владислав ВАЩУК: «Шахтер не будет играть с Динамо вполсилы»
© Футбол 1/2/3. Владислав Ващук

Сегодня, 4 июля «Динамо» в 29-м туре УПЛ примет «Шахтер».

Бывший защитник «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча:

«Ожидаю хорошего футбола. Хочется, чтобы не было грязи, красных карточек и скандалов. Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол, чтобы футболисты сыграли в свое удовольствие и не оглядывались на турнирную таблицу и табло. Украине нужен футбольный праздник и было бы здорово, если бы его подарили болельщикам «Динамо» и «Шахтер» классной игрой.

Знаю, что «Горняки» тоже будут очень мотивированы на игру с «Динамо», потому что общался с ребятами, с которыми играем вместе за сборную Украины среди ветеранов и они знают, как готовится к классико «Шахтер». Поэтому рассчитывать, что «Горняки» будут играть вполсилы, не стоит.

«Динамо» же в любом матче играет на победу, и не важно, какая ситуация в таблице. Ничья для «Динамо» всегда была равносильна поражению. Конечно, если оглянуться на таблицу, там «Десна» и «Заря» подпирают киевлян. Но подопечным Алексея Михайличенко надо смотреть на себя и выполнять свои задачи.

Судя по тому, что впереди у «Шахтера» ответная игра Лиги Европы и никто из футболистов в отпуск не ушел, в матче против «Динамо» мы увидим основной состав команды Луиша Каштру».

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 13:28
    +1
    "Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол..." (с)
    Ну что касается Шахты, то последнее время грех жаловаться на красоту и динамику их игры.
    А вот игра динамо под вопросом. Я дажу уже и не вспомню, когда они в последний раз демонстрировали динамику. За красоту я вообще молчу
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.07.2020 13:28
    +1
    "Хочется увидеть в исполнении команд красивый, динамичный и результативный футбол..." (с)
    Ну что касается Шахты, то последнее время грех жаловаться на красоту и динамику их игры.
    А вот игра динамо под вопросом. Я дажу уже и не вспомню, когда они в последний раз демонстрировали динамику. За красоту я вообще молчу
    Ссылка
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