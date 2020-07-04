Жерсон Родригеш готов перейти в Фенербахче

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» проявляет интерес к форварду «Динамо» Жерсону Родригешу, который сейчас выступает на правах аренды за «Анкарагюджю».

Теперь же стало известно, что сам Родригеш положительно оценивает этот трансфер и готов перейти в «Фенербахче».

В нынешнем сезоне на счету Родригеша 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах в «Анкарагюджю».