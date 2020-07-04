Жерсон Родригеш готов перейти в Фенербахче

Форвард «Динамо» не против сменить клуб

  • 04.07.2020 12:39
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Жерсон Родригеш готов перейти в Фенербахче
© ФК Анкарагюджю. Жерсон Родригеш

Ранее сообщалось о том, что «Фенербахче» проявляет интерес к форварду «Динамо» Жерсону Родригешу, который сейчас выступает на правах аренды за «Анкарагюджю».

Теперь же стало известно, что сам Родригеш положительно оценивает этот трансфер и готов перейти в «Фенербахче».

В нынешнем сезоне на счету Родригеша 5 голов и 2 ассиста в 10 матчах в «Анкарагюджю».

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Источник — Fanatik

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