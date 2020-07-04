Эдуард СОБОЛЬ: «Украина умеет играть в футбол против сильных сборных»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал, сохранится ли взаимопонимание в национальной команде после длительной паузы из-за карантина. Также оборонец оценил уровень соперников в Лиге Наций.

«Огромных проблем не будет. Естественно, в каждом клубе есть свои требования, в сборной они иногда отличаются. Вспомнить связи в сборной - не проблема. Пару тактических тренировок помогут в этом. С этим точно не должно быть проблем.

Лига Наций? Соперники очень сильные и хорошие. Для сборной Украины это отличная возможность проверить себя на уровне таких соперников (Испания, Германия, Швейцария - прим.). Матч с Португалией в отборе на Евро-2020 показал, что мы умеем играть в футбол против сильных сборных.

У нашей сборной менталитет победителей. Всегда стараемся на поле показывать свою игру, а не смотреть на соперника.

Игры во Львове без зрителей? Без болельщиков всегда играть неинтересно. Напоминает товарищеские встречи. Атмосфера, энергия, которая передается с трибун, - этого будет не хватать. В этой ситуации ничего нельзя изменить», - подытожил Соболь.

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