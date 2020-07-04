Эдуард СОБОЛЬ: «Украина умеет играть в футбол против сильных сборных»

Защитник оценил уровень соперников в Лиге Наций

  • 04.07.2020 12:25
  • 189 просмотров
  • 0 комментариев
Эдуард СОБОЛЬ: «Украина умеет играть в футбол против сильных сборных»
© УАФ. Эдуард Соболь

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал, сохранится ли взаимопонимание в национальной команде после длительной паузы из-за карантина. Также оборонец оценил уровень соперников в Лиге Наций.

«Огромных проблем не будет. Естественно, в каждом клубе есть свои требования, в сборной они иногда отличаются. Вспомнить связи в сборной - не проблема. Пару тактических тренировок помогут в этом. С этим точно не должно быть проблем.

Лига Наций? Соперники очень сильные и хорошие. Для сборной Украины это отличная возможность проверить себя на уровне таких соперников (Испания, Германия, Швейцария - прим.). Матч с Португалией в отборе на Евро-2020 показал, что мы умеем играть в футбол против сильных сборных.

У нашей сборной менталитет победителей. Всегда стараемся на поле показывать свою игру, а не смотреть на соперника.

Игры во Львове без зрителей? Без болельщиков всегда играть неинтересно. Напоминает товарищеские встречи. Атмосфера, энергия, которая передается с трибун, - этого будет не хватать. В этой ситуации ничего нельзя изменить», - подытожил Соболь.

Читайте также: Эдуард СОБОЛЬ: «Где в чемпионате Бельгии украинец – там чемпионство»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности