Эдуард СОБОЛЬ: «Где в чемпионате Бельгии украинец – там чемпионство»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал, какие эмоции испытал после новости о досрочном чемпионстве из-за остановки бельгийского первенства.

«Все получилось скомкано. Тем более время подходило к плей-офф - это самая интересная часть в бельгийском чемпионате. Мне очень хотелось провести там игры, но, к сожалению, не удалось. Надеюсь, что в следующем сезоне станем полноценными чемпионами без разных ситуаций.

Праздновали очень скромно. После официального признания чемпионами мы собрались на базе, приехал президент и тренер; подвели итоги чемпионата, поздравили, выпили по бокалу шампанского и все.

Жаль, что не было полноценного празднования. Видел на сайте Брюгге, как они празднуют с болельщиками на стадионе. Не хватало этих эмоций. В последние годы наблюдается приятная тенденция в чемпионате Бельгии: где украинец - там чемпионство.

Я и с Шахтером выигрывал чемпионат, но при этом мало играл. В Брюгге золотые медали несут для меня эмоциональную составляющую. Ведь я провел большое количество игр и приложил усилия к чемпионству», - подытожил Соболь.

Напомним, ранее была названа сумма, которую «Шахтер» получит от второй аренды Соболя в «Брюгге».