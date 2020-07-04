В воскресенье, 5 июля «Наполи» в 30-м туре Серии А примет «Рому». Начало матча – в 22:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».

«Наполи» - «Рома». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

После 29 туров «Рома» идет пятой в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Наполи» шестой с 45 баллами.