В воскресенье, 5 июля «Наполи» в 30-м туре Серии А примет «Рому». Начало матча – в 22:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Наполи» - «Рома». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
После 29 туров «Рома» идет пятой в турнирной таблице Серии А с 48 очками в активе. «Наполи» шестой с 45 баллами.
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Олег Дидух, Sport.ua
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