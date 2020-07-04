Кавани близок к переходу в Рому

33-летний форвард национальной сборной Уругвая Эдинсон Кавани перейдет в итальянскую «Рому».
7 или 8 июля посредник встретится с представителями римского клуба, чтобы обсудить условия сделки.
Последним клубом Кавани был французский ПСЖ. В прошедшем сезоне чемпионата Франции 33-летний футболист провел 14 матчей и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что римский клуб готов сделать уругвайца самым высокооплачиваемым игроком команды.
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Источник — Football-Italia
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