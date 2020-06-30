Рома предложила контракт Кавани

Уже завтра, 1 июля, форвард ПСЖ Эдинсон Кавани официально станет свободным агентом. Его контракт с ПСЖ истек и не будет продлен.

Кавани по-прежнему не нашел себе новый клуб. Теперь же у него появился еще один вариант – «Рома», которая предложила 33-летнему форварду контракт на три года.

При этом финансовые подробности предложения «Ромы» не известны. Сообщается только, что римский клуб готов сделать уругвайца самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее уже несколько европейских топ-клубов отказались от подписания Кавани из-за его слишком высоких требований по зарплате.