Рома предложила контракт Кавани

Завтра форвард станет свободным агентом

  • 30.06.2020 18:06
  • 277 просмотров
  • 1 комментарий
Рома предложила контракт Кавани
© instagram.com/cavaniofficial21

Уже завтра, 1 июля, форвард ПСЖ Эдинсон Кавани официально станет свободным агентом. Его контракт с ПСЖ истек и не будет продлен.

Кавани по-прежнему не нашел себе новый клуб. Теперь же у него появился еще один вариант – «Рома», которая предложила 33-летнему форварду контракт на три года.

При этом финансовые подробности предложения «Ромы» не известны. Сообщается только, что римский клуб готов сделать уругвайца самым высокооплачиваемым игроком команды.

Ранее уже несколько европейских топ-клубов отказались от подписания Кавани из-за его слишком высоких требований по зарплате.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:22
    0
    Игрок конечно интересный, но будет ли как роналду играть до старости? Тотти уже бегал как символ чисто, без толку правда к концу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 18:22
    0
    Игрок конечно интересный, но будет ли как роналду играть до старости? Тотти уже бегал как символ чисто, без толку правда к концу
    Ссылка
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