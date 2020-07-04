«Я скучаю по путешествиям»: жена игрока Шахтера выложила пикантное фото

Жена универсального хавбека «Шахтера» Дентиньо Дани Соуза поделилась с подписчиками своего Instagram пикантным фото с прошлого отпуска.
Изображение девушка снабдила комментарием: «Я скучаю по путешествиям! Оставьте здесь, в комментариях, места, которых вам больше всего не хватает. Мое – это Балнеариу-Камбориу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина – прим. ред.), а ваше?»
Также в переписке с подписчиками Дани Соуза пояснила, что сейчас находится вместе с семьей в Киеве, отметив, что в Украине ввели карантин раньше, чем в Бразилии, но в последнее время «вирус начал возвращаться».
31-летний Дентиньо защищает цвета «Шахтера» с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 14 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.
Отметим, что Дани Соуза является одной из наиболее популярных моделей в Бразилии. Число подписчиков ее Instagram-аккаунта составляет более 1,5 миллионов человек.
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Источник — Instagram
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