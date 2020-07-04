«Я скучаю по путешествиям»: жена игрока Шахтера выложила пикантное фото

Супруга Дентиньо, вероятно, соскучилась по привычному для ее семьи времяпрепровождению в отпуске

  • 04.07.2020 09:45
  • 2476 просмотров
  • 2 комментария
«Я скучаю по путешествиям»: жена игрока Шахтера выложила пикантное фото
© Instagram. Дани Соуза

Жена универсального хавбека «Шахтера» Дентиньо Дани Соуза поделилась с подписчиками своего Instagram пикантным фото с прошлого отпуска.

Изображение девушка снабдила комментарием: «Я скучаю по путешествиям! Оставьте здесь, в комментариях, места, которых вам больше всего не хватает. Мое – это Балнеариу-Камбориу (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина – прим. ред.), а ваше?»

Также в переписке с подписчиками Дани Соуза пояснила, что сейчас находится вместе с семьей в Киеве, отметив, что в Украине ввели карантин раньше, чем в Бразилии, но в последнее время «вирус начал возвращаться».

31-летний Дентиньо защищает цвета «Шахтера» с 2011 года. В нынешнем сезоне на счету бразильца 14 матчей, 2 гола и 1 результативная передача.

Отметим, что Дани Соуза является одной из наиболее популярных моделей в Бразилии. Число подписчиков ее Instagram-аккаунта составляет более 1,5 миллионов человек.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    ORc
      ORc, 04.07.2020 10:54
    0
    По заводу или шахте никто не скучает
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2020 09:58
    +2
    Вся в синеве! Что за стандарты женской красоты??!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2020 09:58
    +2
    Вся в синеве! Что за стандарты женской красоты??!
    Ссылка
    ORc
      ORc, 04.07.2020 10:54
    0
    По заводу или шахте никто не скучает
    Ссылка
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