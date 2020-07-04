Атлетико – Мальорка – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» разгромил «Мальорку» со счетом 3:0.
Лучшие моменты матча Атлетико Мадрид - Мальорка
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
|29'
|ГОЛ ! С пенальти забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
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Источник — MEGOGO
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