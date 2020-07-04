Дубль Мораты. Атлетико уверенно переиграл Мальорку, забив сопернику 3 гола

В чемпионате Испании 3 июля состоялся стартовый матч 34-го тура Ла Лиги.
«Атлетико» уверенно переиграл «Мальорку», забив сопернику 3 гола. Дубль в первом тайме оформил Альваро Мората, а после перерыва отличился Коке. Мадридский клуб закрепился на 3-м месте и оторвался от «Севильи» на 5 очков.
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (74), «Барселона» (70), «Атлетико» (62), «Севилья» (57), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (52), «Реал Сосьедад» (50), «Атлетик» (48), «Гранада» и «Валенсия» (по 46).
Ла Лига. 34-й тур
«Атлетико» Мадрид – «Мальорка» – 3:0
Голы: Мората, 29 (пен), 45+4, Коке, 79.
«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Коке, Сауль (Партей, 80), Льоренте, Мората (Диего Коста, 62), Феррейра-Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54).
«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Састре, 69), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 57), Родригес, Баба (Чаваррия, 80), Трайковски (Джуниор, 57), Кучо Эрнандес (Пратс, 70).
Предупреждения: Седлар, 26. Сауль, 44. Диего Коста, 68.
Судья: Альберола Рохас.
Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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