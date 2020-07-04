Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Видно, что в Украине есть футбольное будущее»

Наставник «Львова» впечатлен игрой полтавских юношей

  • 04.07.2020 09:14
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Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Видно, что в Украине есть футбольное будущее»
© Футбол 1/2/3. Георгий Цецадзе

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе прокомментировал результативную ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 29 тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу похвалить соперника: играли молодые парни, видно, что в Украине есть футбольное будущее. Хочу сказать, что это вторая игра, которую мы должны выиграть, но, к сожалению, не смогли.

Недооценка соперника? Нет, не думаю! Мы проанализируем эту игру, после чего можно конкретнее ответить на этот вопрос.

Футбол - это командная игра. Если что-то получается - это заслуга команды. Если не получается - это тоже заслуга команды, включая меня, конечно», - закончил Цецадзе.

Отметим, что средний возраст игроков Ворсклы, которые сыграли против Львова, составил 18,5 лет.

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Источник — Футбол 1/2/3

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