Георгий ЦЕЦАДЗЕ: «Видно, что в Украине есть футбольное будущее»

Главный тренер Львова Георгий Цецадзе прокомментировал результативную ничью против «Ворсклы» (2:2) в матче 29 тура украинской Премьер-лиги.
«Хочу похвалить соперника: играли молодые парни, видно, что в Украине есть футбольное будущее. Хочу сказать, что это вторая игра, которую мы должны выиграть, но, к сожалению, не смогли.
Недооценка соперника? Нет, не думаю! Мы проанализируем эту игру, после чего можно конкретнее ответить на этот вопрос.
Футбол - это командная игра. Если что-то получается - это заслуга команды. Если не получается - это тоже заслуга команды, включая меня, конечно», - закончил Цецадзе.
Отметим, что средний возраст игроков Ворсклы, которые сыграли против Львова, составил 18,5 лет.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.